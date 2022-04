Dopo il 2-1 subìto per mano del Bodø/Glimt in Norvegia nell'andata dei quarti di finale di Conference League, la Roma affronterà in campionato la Salernitana domenica alle 18.00 all'Olimpico. Domani, alla vigilia della sfida, José Mourinho non interverrà in conferenza stampa a Trigoria. Lo fa sapere la versione online del quotidiano sportivo nell'articolo in cui comunica le condizioni di Mancini e il parziale rientro in gruppo di Zaniolo e Veretout.

(gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE