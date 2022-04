Mancini: escluse lesioni al ginocchio, solo trauma contusivo. Nessun problema per Abraham

Buone notizie per José Mourinho. Di ritorno dalla trasferta contro il Bodø/Glimt nell'andata dei quarti di finale di Conference League, con i norvegesi che si sono imposti per 2-1, Gianluca Mancini si è sottoposto agli esami del caso dopo il problema al ginocchio accusato ieri che lo ha costretto a lasciare il campo: escluse lesioni per il difensore giallorosso.

LR24

Come aggiunge l'agenzia di stampa, per Mancini si tratta di un semplice trauma contusivo al ginocchio destro.

(ansa)

Nulla da segnalare invece per Tammy Abraham: lo fa sapere il giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora. L'attaccante giallorosso ieri aveva accusato un fastidio alla coscia, poi è rimasto in campo per tutta la partita.