Trigoria: ritorno parziale in gruppo per Zaniolo e Veretout

Dopo il ko in casa del Bodø/Glimt nell'andata dei quarti di finale di Conference League, la Roma è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della sfida di campionato contro la Salernitana - non ci sarà lo squalificato Pellegrini - in programma domenica alle 18.00 all'Olimpico. Nella seduta odierna Mourinho ha ritrovato Nicolò Zaniolo, out con Sampdoria e Bodo per un problema al flessore, e Jordan Veretout: i due sono tornati ad allenarsi parzialmente in gruppo.