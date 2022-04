COSMI: "Ieri sconfitta peggiore del 6-1" - BALZANI: "Mourinho ti può dare carattere ma non tecnica se non ce l'hai"

La Roma torna nuovamente delusa dalla Norvegia. Se il punteggio non è quello di ottobre, la delusione è simile trattandosi di un turno ad eliminazione diretta. "Questa sconfitta è peggio del 6-1, quella poteva avere molte attenuanti. Dovevi avere dentro di te la voglia di vendicare sportivamente quel risultato, se questi non sono gli ultimi arrivati saranno i terz'ultimi a malapena..." secondo Serse Cosmi. Per Francesco Balzani "il Bodo non è forte ma non è una squadra di scappati di casa, alcuni giocatori sono meglio dei nostri, voglio capire cosa si può imputare a Mourinho per quei due cambi".

Giorgio De Angelis prova a schierarsi al fianco di Vina: "Continuo a pensare che sia stato un acquisto giusto, ma oggi è in una condizione fisica e psicologica al limite dell’impresentabile".

Vina è una cosa impressionante, ogni volta che tocca il pallone fa dei danni. Sono deluso. Sconfitta meritata perché alcuni momenti di partita giocati veramente male. Si può rimediare, però serve un Abraham a un livello superiore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sono deluso, la Roma vista nelle ultime partite ero certo che avrebbe fatto bene. E' un calo generale. Alcuni giocatori non sono stati all'altezza della proprie capacità e due gol presi in modo abbastanza pacchiano. (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Quella dell’Olimpico sarà una partita decisiva per la Roma. Bisognerà vincere e per farlo serve giocare in modo più fresco e dinamico. Con un pareggio si va fuori. Siamo troppo teneri con la Roma. Non ci sono migliori ieri sera, è inconcepibile perdere 2 partite su 3 con il Bodo/Glimt. (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non è possibile non vincere in 3 partite col Bodo Glimt. Mourinho fa bene ad essere ottimista perché anche io credo che la Roma passerà, ma ieri non mi è piaciuta (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Questa sconfitta è peggio del 6-1, quella poteva avere molte attenuanti. Dovevi avere dentro di te la voglia di vendicare sportivamente quel risultato, se questi non sono gli ultimi arrivati saranno i terz'ultimi a malapena... (SERSE COSMI, Tele Radio Stereo, 92.7)

In tre partite con il Bodo, non ne hai vinta neanche una: basta questo per essere determinati per il ritorno. La prestazione di ieri è pesantemente insufficiente. Rui Patricio ha salvato la Roma molte volte quest’anno, non è lui il problema della Roma. Ieri la squadra non ha mai dato l’idea di poter fare il secondo gol. Non si può giocare solo sugli episodi. Le responsabilità sono diffuse, ne ha molte anche Mourinho (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Non mi aspettavo che la Roma giocasse così male dopo i progressi delle ultime partite. Il Bodo è una buona squadra, ma non stiamo parlando di una squadra imbattibile. Non si possono permettere errori come quelli visti ieri sera dalla Roma, che ha rischiato di perdere anche con un passivo più pesante. Le possibilità di passare il turno sono ancora alte, ma serve un'altra Roma (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il problema è che ora si caricherà la sfida di ritorno con una serie di pressioni che porta a diventare una partita la guerra dei due mondi, invece che contro il Bodo, con tutto il rispetto (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Continuo a pensare che Vina sia stato un acquisto giusto, ma oggi è in una condizione fisica e psicologica al limite dell’impresentabile. Non è possibile giocare su un campo del genere. Ieri la Roma è stata anche molto sfortunata, fa la classica partita da Roma ma gli episodi girano male, perdi per due deviazioni. Knutsen è la terza volta che la incarta a Mourinho (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Ormai c'è una rivalità acerrima con il Bodo, considerando l'immensa differenza tra le due squadre fa strano, ieri addirittura abbiamo visto delle risse. Sarebbe imbarazzante se la Roma non dovesse riuscire a qualificarsi, ora il Bodo sembra una squadra di campioni... (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma del secondo tempo non mi è piaciuta. Non capisco perché non entri mai El Shaarawy ed entri sempre Vina. Ieri ha giocato male anche Cristante, credo abbia pesato il giallo nel primo tempo. Siamo tornati ad avere solo due centrocampisti, se non giocano Oliveira e Cristante non si sa chi gioca. Passare il turno è fondamentale per dare un senso alla stagione (ANDREA SUBRIZI, PlayRoma)

Sono stupito da come con una squadra nettamente inferiore a te, in 3 partite non sei riuscito a far valere questa superiorità che è evidente. Lo giudico un incidente di percorso (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

E' clamoroso che la Roma non abbia mai battuto il Bodo in 3 partite: giovedì o gliene fanno 4/5 oppure è inutile parlare... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il Bodo è una squadra molto organizzata, ma la Roma avrebbe dovuto fare meglio. Non dovrebbero capitare disattenzioni come quelle capitate sui gol. La Roma è troppo discontinua, ma Mourinho saprà uscirne. Sul primo gol Rui Patricio poteva fare meglio, era convinto di averla già presa, ma nel complesso ha fatto un’ottima stagione (GIOVANNI CERVONE, PlayRoma)

Mourinho ti può dare carattere e compattezza ma non ti può dare la tecnica, quella o ce l’hai oppure non ci si può fare nulla. Il Bodo non è forte ma non è una squadra di scappati di casa, alcuni giocatori sono meglio dei nostri, voglio capire cosa si può imputare a Mourinho per quei due cambi, vorrei capire voi chi avreste fatto entrare (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)