Trigoria: Zaniolo ok, previsto il rientro in gruppo

Out contro Sampdoria e Bodø/Glimt per un problema al flessore, Nicolò Zaniolo dovrebbe recuperare in vista della sfida di campionato con la Salernitana - contro cui sarà assente Pellegrini per squalifica - in programma domenica alle 18.00 all'Olimpico. È quanto fa sapere su Twitter il giornalista Marco Juric: oggi è previsto, infatti, il rientro in gruppo a Trigoria del 22 giallorosso.

