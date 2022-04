VIDEO - Spinazzola corre con i compagni: scatti e cambi di direzione per il laterale

All'indomani della sconfitta contro il Bodo/Glimt, ci sono anche buone notizie per la Roma: come mostrato in un video pubblicato dal club giallorosso, a correre con i compagni a Trigoria c'è anche Leonardo Spinazzola, al rientro dopo l'infortunio al tendine d'Achille che lo ha tenuto lontano dall'attività agonistica a partire dalla scorsa estate. L'ex Atalanta e Juventus ha svolto scatti e cambi di direzione sui campi del Fulvio Bernardini.

? Spina! Le immagini dell'allenamento di oggi dopo il rientro da Bodo.#ASRoma pic.twitter.com/pqHC7lUCdP — AS Roma (@OfficialASRoma) April 8, 2022