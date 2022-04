Bodø/Glimt-Roma, la nota del club norvegese: "La Roma bombarda i media di falsità, c'è un video. Nuno Santos denunciato". Knutsen: "Mi ha attaccato nel tunnel"

Dopo l'andata dei quarti di finale tra Bodø/Glimt e Roma, terminata 2-1 per i padroni di casa, il club norvegese ha pubblicato un comunicato stampa fornendo la sua versione dei fatti sull'episodio che ha visto coinvolti Knutsen e il preparatore dei portieri giallorosso Nuno Santos. Il comunicato del Bodø/Glimt:

Il comportamento della Roma non è solo un attacco fisico a Kjetil Knutsen, è un attacco sistematico ai valori di Glimt. Come piccolo club non possiamo accettare un simile comportamento.

«Gioco a calcio perché è qualcosa che mi appassiona e mi dà gioia. Vivere da vicino una manipolazione antisportiva mi rende triste», le parole del tecnico del Bodø/Glimt Knutsen.

La Roma sta bombardando i media di falsità, nel tentativo di nascondere il comportamento antisportivo. Il Bodo sa che c'è un video dell'incidente, che mostra l'attacco a Knutsen da parte di rappresentanti dell'apparato di supporto della Roma. Il club ha visto questo video. Chiediamo che il pubblico abbia accesso a questo video di proprietà della UEFA. Knutsen si dice inoltre scioccato dal comportamento riprovevole che la Roma ha assunto durante la partita. Una comprovata violazione delle regole del gioco è che l'allenatore dei portieri della Roma si è posizionato illegalmente fuori dallo staff tecnico, dove ha continuamente molestato verbalmente e gesticolando Knutsen. Il Bodo ne ha informato il quarto arbitro e il delegato UEFA in diverse occasioni. Le denunce non sono state ascoltate e l'allenatore dei portieri della Roma ha potuto continuare il suo comportamento senza ostacoli.

Knutsen racconta: «Tutto è culminato in un attacco fisico contro di me nel tunnel. Di solito per natura mi allontanerei. In questo caso, sono stato aggredito fisicamente. Mi ha afferrato per il collo e mi ha spinto contro il muro. È naturale che poi ho dovuto difendermi. Il comportamento molesto che abbiamo vissuto durante la partita di ieri, invece, non ha nulla a che fare con quello che succede in uno stadio di calcio».

«Il Bodo non ha altra scelta che denunciare Nuno Santos alla polizia sulla base dell'aggressione fisica a Kjetil Knutsen. È completamente insostenibile. Questa è una provocazione sistematica, una manipolazione e infine l'esercizio della violenza fisica contro Kjetil Knutsen. Siamo fiduciosi che un organismo obiettivo ignorerà le affermazioni errate della Roma», le dichiarazioni del direttore generale Frode Thomassen:

Thomassen si aspetta che la UEFA reagisca e garantisca i valori globali del calcio di non violenza e fair play.

«Il nostro focus ora è sulle partite dei prossimi giorni. Lì, noi di Glimt mostreremo coraggio atletico e i valori in cui crediamo», conclude Knutsen.

(glimt.no)

