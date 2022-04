Rissa in Conference: l'allenatore del Bodo ha dato un pugno a Nuno Santos. La Roma presenta una relazione al delegato Uefa

Oltre alla sconfitta per la Roma c’è anche il giallo per una rissa dopo la partita che ha visto l’intervento della Polizia. Un parapiglia che è accaduto dopo la partita con accuse reciproche da entrambe le parti che hanno dato la versione dei fatti sia davanti ai microfoni delle emittenti presenti che alle forze dell’ordine che ha interrogato tutti i presenti. Le forze dell’ordine norvegesi hanno interrogato tutti i presenti per il parapiglia accaduto all’interno degli spogliatoi. Ci sarebbe stata un’aggressione a Nuno Santos che è il preparatore dei portieri giallorossi da parte di Kjetil Knutsen che è l’allenatore del Bodo/Glimt. Il tecnico norvegese ha provato a spiegare come sia stato fortemente provocato dalla panchina giallorossa.

(repubblica.it)

VAI ALL'ARTICOLO

Come aggiunge Emanuele Zotti, giornalista de Il Tempo, la Roma, dopo l'accaduto, ha presentato una relazione al delegato Uefa. Ieri sera il Bodo Glimt ha lasciato lo stadio senza fornire spiegazioni.