I VOTI DEGLI ALTRI - Vina 'ne combina di tutti i colori', Rui Patricio 'serata da dimenticare'

Bodo è ancora indigesta per la Roma, che cade 2-1 e spera nel ritorno. Il peggiore è Matias Vina: "Entra e ne combina di tutti i colori: fallo folle e deviazione decisiva su gol del 2-1. Poi sbagli anche l'ultima chance" (La Gazzetta dello Sport). Pesa tantissimo, però, il primo errore di Rui Patricio: "Brutto, ma soprattutto sfortunato l'errore che costa alla Roma il gol dell'1-1. Serata da dimenticare" (Il Tempo). Si salva Lorenzo Pellegrini, autore del vantaggio: "Segna con una bella giocata in tandem con Mkhitaryan. E si rende pericoloso in almeno altre 3 occasioni" (La Gazzetta dello Sport). Positiva anche la prova di Henrix Mkhitaryan: "Quando dialoga con Tammy e Pelle da trequarti in su è un piacere per gli occhi, cui abbina (anche qualche metro più dietro) l'intelligenza delle giocate mai fini a se stesse: sull'ultima del primo tempo regala un cioccolatino al Capitano, che scarta e ringrazia. Non è un caso che appena esce la manovra diventi più prevedibile." (Il Romanista)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 4,43

Mancini 6,21

Kumbulla 5,78

Ibañez 5,50

Karsdorp 5,71

Cristante 5,36

Sergio Oliveira 5,64

Zalewski 5,71

Pellegrini 6,71

Mkhitaryan 6,36

Abraham 5,57

Vina 4,07

Shomurodov 5,00

Smalling 5,78

Mourinho 5,16

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 4,5

Mancini 6,5

Kumbulla 5,5

Ibañez 6

Karsdorp 5,5

Cristante 5

Sergio Oliveira 5,5

Zalewski 6

Pellegrini 7

Mkhitaryan 6,5

Abraham 6

Vina 5

Shomurodov 5

Smalling 6

Mourinho 5

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 4

Mancini 6,5

Kumbulla 6,5

Ibañez 6

Karsdorp 6

Cristante 5

Sergio Oliveira 6

Zalewski 6

Pellegrini 7

Mkhitaryan 6,5

Abraham 5

Vina 4

Shomurodov 5

Smalling 5,5

Mourinho 5,5

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 4,5

Mancini 6

Kumbulla 6

Ibañez 5

Karsdorp 5,5

Cristante 5,5

Sergio Oliveira 5,5

Zalewski

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 6,5

Abraham 6

Vina 4,5

Shomurodov NG

Smalling 6

Mourinho 5,5

IL TEMPO

Rui Patricio 5

Mancini 6

Kumbulla 5,5

Ibañez 5,5

Karsdorp 5,5

Cristante 5,5

Sergio Oliveira 5

Zalewski 6

Pellegrini 6

Mkhitaryan 6

Abraham 5,5

Vina 4

Shomurodov 5

Smalling 6

Mourinho 5

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 4

Mancini 6

Kumbulla 6

Ibañez 5

Karsdorp 6

Cristante 5

Sergio Oliveira 6

Zalewski 6

Pellegrini 7

Mkhitaryan 6

Abraham 6

Vina 3

Shomurodov 4

Smalling 6

Mourinho 5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 4,5

Mancini 6

Kumbulla 5

Ibañez 5

Karsdorp 5,5

Cristante 6

Sergio Oliveira 6

Zalewski 5

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 6,5

Abraham 5

Vina 4

Shomurodov 5

Smalling 5

Mourinho 5

IL ROMANISTA

Rui Patricio 4,5

Mancini 6,5

Kumbulla 6

Ibañez 6

Karsdorp 6

Cristante 5,5

Sergio Oliveira 5,5

Zalewski 6

Pellegrini 7

Mkhitaryan 6,5

Abraham 5,5

Vina 4

Shomurodov 6

Smalling 6

Mourinho