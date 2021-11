Trigoria: ripresa in vista del Bodo/Glimt. Curva Sud chiusa per un turno. Il chirurgo che ha operato Spinazzola: "Torna nel 2022"

La Roma ha iniziato a preparare l'importantissimo match di Conference League contro il Bodo/Glimt, dove sono attesi 40 mila tifosi, tra cui gli operatori sanitari invitati dalla società stessa. Gli uomini di Mourinho si sono allenati oggi dopo la partita contro il Milan. A causa dell'imperfetta direzione di Maresca, l'arbitro è stato fermato, mentre la Curva Sud è stata chiusa per un turno. Il medico che ha operato Spinazzola ha rivelato che il calciatore tornerà nel 2022. Sold out i biglietti per la prossima partita di campionato contro il Venezia.

IL TEMPO (E. ZOTTI) - ROMA FURIOSA

SPINAZZOLA, PARLA IL CHIRURGO CHE LO HA OPERATO: "LEONARDO TORNA NEL 2022"

FERMATO MARESCA: ROCCHI LO BOCCIA PER IL RIGORINO SU IBRA E LA GESTIONE GENERALE DI ROMA-MILAN

IL PUNTO DEL MARTEDÌ - DOTTO: "IL VAR VA RADICALMENTE RIPENSATO" - BARBANO: "HANNO TRASFORMATO UNO SPORT IN UN GIOCO PER FURBI"

ROMA-BODO/GLIMT: ARBITRA IL GRECO PAPAPETROU. PRIMO INCROCIO CON I GIALLOROSSI

LAROMA24.IT - POST MATCH - E RITORNO DA 3

TRIGORIA, LA ROMA TORNA A LAVORO: SCARICO PER CHI HA GIOCATO COL MILAN. INDIVIDUALE PER SMALLING E SPINAZZOLA

GIUDICE SPORTIVO: CURVA SUD CHIUSA PER UN TURNO CON LA CONDIZIONALE. AMMENDA DI 10 MILA EURO A MOURINHO, IN DIFFIDA VERETOUT E MANCINI

IN THE BOX: IL VERO FLOP

VENEZIA-ROMA: SOLD OUT AL PENZO, VENDUTI TUTTI GLI 8.000 BIGLIETTI DISPONIBILI

ROMA-BODO/GLIMT: ATTESI 40 MILA TIFOSI. E IL CLUB INVITA ALLO STADIO GLI OPERATORI SANITARI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

