Venezia-Roma: sold out al Penzo, venduti tutti gli 8.000 biglietti disponibili

Per Venezia-Roma di domenica prossima si prevede un'ottima cornice di pubblico. È già tutto esaurito lo stadio Pierluigi Penzo in vista della gara di domenica alle 12.30. Per il big match degli arancioneroverdi contro i giallorossi di Josè Mourinho sono stati venduti tutti gli 8000 biglietti resi disponibili dalla società e quindi per il Venezia ci sarà il secondo sold out stagionale, dopo quello arrivato con la Fiorentina. In settimana potrebbero essere resi disponibili ancora alcuni tagliandi in alcuni settori

(tuttoveneziasport.it)