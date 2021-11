FOCOLARI: "Roma fuori strada se pensa sia colpa solo degli arbitri" - NARDO: "Con questa rosa non mi aspettavo miracoli di Mou"

Proseguono le polemiche per la direzione di Maresca in Roma-Milan, anche lungo le frequenze radiofoniche, a due giorni dalla gara europea col Bodø/Glimt. "Se la Roma pensa che sia soltanto una colpa degli arbitri per me è fuori strada", dice Furio Focolari. "Il regolamento viene completamente stracciato, in una partita si decide una cosa e in un'altra si decide altro, ognuno va per conto suo. Quel rigore su Ibrahimovic lo hanno visto davvero in pochi", sostiene Roberto Pruzzo.

"Non mi aspettavo miracoli di Mourinho con questa rosa", conclude Alessio Nardo.

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

______

Dopo 11 gare di campionato e svariate di Conference il lavoro di Mourinho si può cominciare a giudicare. Forse ci si aspettava che lui arrivasse con la bacchetta magica, non può essere così. Dopo la sosta c'è stato un calo e questo ha fatto venire qualche dubbio, ma io non mi aspettavo miracoli di Mourinho con questa rosa. Serenità e calma, piano con i giudizi e con il dire che non è più lo Special One (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

A me della Roma bella non interessa niente. I giallorossi sono ancora quarti. L'idea di Mourinho è quella di Capello, che non vuole ragazzini, ma Samuel ed Emerson. Se i Friedkin saranno in grado lo vedremo più avanti (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo 92.7)

Questa Roma non mi dà una sensazione di crescita. Mi sembra che Mourinho abbia capito di che pasta è fatto il gruppo giallorosso, sa dove puntare, sa che ci sono elementi molto più validi di altri. La Roma sta rispettando le aspettative di inizio anno e senza torti arbitrali avrebbe qualche in più (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Quello che ha detto Pinto lo ha già detto Gasperini: non sanno neanche loro da dove ripartire. Ci sono pochi arbitri buoni e questo è un problema. Il regolamento viene completamente stracciato, in una partita si decide una cosa e in un'altra si decide altro, ognuno va per conto suo. Quel rigore su Ibrahimovic lo hanno visto davvero in pochi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio mattino Sport e news)

L'intervento di Ibañez è sulla caviglia di Ibrahimovic. Dire il contrario e negare l'evidenza fomenta la violenza dei tifosi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio mattino Sport e news)

Non voglio cadere nel trappolone delle lamentele di Mourinho, secondo cui la Roma parte dal settimo posto. Per me il rigore su Ibra non c'è, ma perché Pinto non parla del rigore non dato al Cagliari? (STEFANO AGRESTI, Radio Radio mattino sport e news)

Se la Roma pensa che sia soltanto una colpa degli arbitri per me è fuori strada. La Roma ha fatto pochi punti, il problema è questo, non è il posto il classifica. Una squadra che vuole andare in Champions deve viaggiare almeno a 2 punti a partita (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio mattino Sport e news)

Ad eccezione per la gara con il Napoli che forse è stata la partita giocata meglio dall’inizio della stagione, la Roma perde di misura gli scontri diretti con Lazio, Juve e Milan, e in tutte e tre ci sono recriminazioni arbitrali per errori arbitrali oggettivi. Che la Roma sul campo non abbia dato la sensazione di essere forte come la Juve, all’altezza per 25’ della Lazio e non fluida per vincere come il Milan ok, ma perde di misura perché una volta affossano Zaniolo nel derby, con la Juve succede quel che succede e col Milan hanno fermato l’arbitro (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dal punto di vista del gioco la Roma è in deficit per ora, per le aspettative e per il mercato fatto. Sugli errori arbitrali: sento gli stessi discorsi da 70 anni, nonostante siano cambiate le regole e nonostante il VAR. Quindi le cose sono due: o è una nuova calciopoli, o si tratta solo di incompetenza e si tratta di errori. Non è cambiato nulla dagli anni '50 (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio mattino Sport e news)