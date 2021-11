Fermato Maresca: Rocchi lo boccia per il rigorino su Ibra e la gestione generale di Roma-Milan

Arriva lo stop per Fabio Maresca: l'arbitro di Roma-Milan sarà fermato per una o due giornate. Questo è quello che filtra dai vertici arbitrali. L'arbitro napoletano non ha soddisfatto Gianluca Rocchi, designatore della CAN A e B, non solo per il contatto Ibanez-Ibrahimovic, ma per l'intera conduzione della gara. Sono stati fischiati molti falli, 19 alla Roma e 13 al Milan, il che fa pensare a una difficoltà nel tenere in pugno il match. Non solo: il contatto Kjaer-Pellegrini nei minuti di recupero, il secondo giallo a Theo Hernandez che non ci sarebbe stato se Maresca si fosse accorto del fallo di Felix su Krunic.

Arrivano i primi provvedimenti nel nome della nuova disposizione legata ai "rigorini": basta con i tocchi leggeri che diventano rigori, non tutti i contatti sono da sanzionare contatto è da sanzionare. L'obiettivo è far ritornare al concetto che il rigore è un'eccezione e non una quasi-consuetudine. I "rigorini" alla Ibanez-Ibra non devono essere fischiati. L'insieme degli errori di Maresca gli costerà almeno un paio di turni di stop al fischietto napoletano, la cui direzione è stata considerata insoddisfacente nel complesso.

Maresca ha inoltre estratto troppi cartellini: da quello a Zaniolo, che aveva ragione sul calcio d'angolo a quello mostrato a Giroud. C'è poi l'episodio Kjaer-Pellegrini, considerato non da rigore, simile a quello Dumfries-Alex Sandro in Inter-Juventus. Altra svista notevole è quella relativa al secondo giallo dato a Theo Hernandez: prima c'era un fallo su Krunic.