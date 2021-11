Roma-Bodo/Glimt: attesi 40 mila tifosi. E il club invita allo stadio gli operatori sanitari

Giovedì ion dovrebbe esserci l'ennesimo tutto esaurito, ma il sold out sarà solo sfiorato. I dati del botteghino di Roma-Bodo/Glimt gantiscono comunque che ci sarà una bella cornice di pubblico a spingere Mourinho e i suoi. Sono attesi allo stadio Olimpico 40 mila spettatori (abbonati compresi).

Una novità riguarda i biglietti che il club ha messo a disposizione gratuitamente per gli operatori sanitari. Iniziativa che si lega alla campagna 'Heroes', lanciata lo scorso anno durante l'emergenza Coronavirus quando il club decise di invitare chi ha combattuto in prima linea contro il Covid per il match con la Juventus del 28 settembre 2020, prima partita all'Olimpico con il pubblico sugli spalti dopo il lockdown. Anche stavolta la Roma ha dato la disponibilità alla Regione Lazio ad invitare operatori sanitari per il match di Conference League.