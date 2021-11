Trigoria, la Roma torna al lavoro: scarico per chi ha giocato col Milan. Individuale per Smalling e Spinazzola

La Roma torna al lavoro a Trigoria dopo la sconfitta col Milan e in vista del match di Conference League contro il Bodø/Glimt in programma giovedì sera allo stadio Olimpico. Consueta divisione in gruppi post partita: da una parte i giocatori impiegati col Milan, che hanno svolto lavoro di scarico, dall'altra chi non ha giocato. Spinazzola e Smalling si sono allenati individualmente.