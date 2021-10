Roma al lavoro verso il Bodø/Glimt: terapie per Zaniolo, possibile rientro con il Milan

La Roma, dopo il ko con la Juventus e le polemiche per la direzione arbitrale di Orsato, torna al lavoro al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della trasferta di Conference League contro il Bodø/Glimt: solo terapie per Zaniolo, che dovrebbe saltare anche le gare con Napoli e Cagliari e tornare a disposizione di Mourinho con il Milan.

Prosegue anche la corsa al biglietto: gli abbonamenti raggiungono quota 19700, mentre con Napoli e Milan si attendono rispettivamente 41mila e 39mila spettatori all'Olimpico.

GAZZETTA.IT - IL CASO DELLO SPONSOR DELLA ROMA: DI VIRTUALE CI SONO ANCHE I SOLDI INCASSATI. IL CLUB PRECISA: "ACCORDO PAGATO IN EURO, 36 MILIONI GARANTITI IN 3 ANNI"

BODO/GLIMT-ROMA: ARBITRA PALABIYIK. NESSUN PRECEDENTE CON I GIALLOROSSI

CORSPORT - FRETTA ORSATO, L'AIA NON LO FERMA. SPUNTA UN RETROSCENA SUI TEST COPIATI

TRIGORIA, RIPRESA IN VISTA DEL BODO/GLIMT: TERAPIE PER ZANIOLO (FOTO E VIDEO)

FRIEDKIN IN GHANA PER ESPLORARE NUOVE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO (FOTO)

AS ROMA: 395 BIGLIETTI VENDUTI PER LA TRASFERTA IN NORVEGIA. IN 41MILA COL NAPOLI ALL'OLIMPICO

ZANIOLO, LA ROMA È PRUDENTE: IPOTESI RIENTRO COL MILAN

