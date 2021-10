AS Roma: 395 biglietti venduti per la trasferta col Bodø/Glimt. Col Napoli in 41mila all'Olimpico

Dopo il ko di Torino contro la Juventus, la Roma è attesa dalla trasferta di Conference League e dagli impegni di campionato con Napoli, Cagliari e Milan e sarà accompagnata dalla passione dei tifosi. Sono 395 i biglietti venduti per il settore ospiti riservato ai romanisti al seguito della squadra in Norvegia in casa del Bodø/Glimt, gara in scena giovedì alle 18.45.

Mentre gli abbonamenti sottoscritti in Serie A salgono a 19700, per il big match casalingo contro il Napoli, in programma domenica 24 ottobre alle 18.00, si toccherà quota 41mila tifosi sugli spalti: nelle ultime quattro stagioni non erano state mai superate le 40mila presenze in un Roma-Napoli allo stadio Olimpico. Domenica 31 ottobre contro il Milan, invece, si attendono 39mila spettatori.

LR24