BODØ/GLIMT-Roma: arbitra il turco Ali Palabıyık. Nessun precedente con i giallorossi

La Roma si prepara a tornare in campo dopo la sconfitta di domenica sera contro la Juventus. I giallorossi voleranno in Norvegia, nella trasferta in casa del Bodø/Glimt valida per la terza giornata del girone di Conference League. Come si apprende dal sito ufficiale della competizione Uefa, la gara sarà diretta dal turco Ali Palabıyık. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Serkan Olguncan e Ali Saygın Ögel e dal quarto uomo Erkan Özdamar. Nessun precedente con i giallorossi, esclusa una gara di Youth League della Roma Primavera pareggiata in casa per 0-0 contro il Barcellona nel 2015.

(uefa.com)

