Trigoria: ripresa in vista del Bodo/Glimt, terapie e differenziato per Zaniolo

La Roma torna ad allenarsi. Dopo il ko a Torino con la Juve e il giorno di riposo concesso da Mourinho, la squadra giallorossa è tornata al lavoro a Trigoria questa mattina per prepararsi in vista del match di giovedì di Conference League contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Come di consueto per le sedute successive ai match, squadra divisa in due gruppi. Solo scarico per chi è sceso in campo domenica, allenamento ordinario per il resto del gruppo.

Riguardo la situazione degli infortunati, solo fisioterapia e lavoro differenziato per Nicolò Zaniolo, reduce dalla distorsione al ginocchio riportata domenica sera. A parte anche gli altri indisponibili Smalling e Spinazzola.