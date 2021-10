Fretta Orsato, l'AIA non lo ferma. Spunta un retroscena sui test copiati

Un VAR in serie B, VAR o Quarto uomo in A o una partita in B nel turno infrasettimanale e il primo novembre il ritorno in serie A. Potrebbe essere questo l'immediato futuro di Daniele Orsato, che non sarà fermato dai vertici della CAN di A per quanto commesso domenica sera in Juve-Roma. La prestazione dell’internazionale di Schio non è stata giudicata - incredibilmente - in maniera totalmente negativa, certo sull’episodio specifico alcune riflessioni sono state fatte.

Il tentativo di trovare la via d’uscita, cioè far passare come 'capro espiatorio' il tocco di mano di Mkhitaryan è stato di fatto maldestro. Il suo errore resta non aver aspettato quella frazione di secondo prima di fischiare il penalty per la Roma, annullando di fatto un gol che - al netto di un fallo di mano la cui volontarietà era tutta da dimostrare - era regolare. Un precedente che potrebbe avere ripercussioni.

Poi la spiegazione che Orsato ha fornito a Cristante è peggio del male, perché non sta né in cielo, né in terra e ha veicolato un messaggio pericoloso, anche per la base arbitrale. Ma d’altro canto, Orsato - che fu beccato a copiare i test regolamentari nel raduno post-pandemia - col regolamento qualche problema, ogni tanto, ce l’ha...

