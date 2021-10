FOCOLARI: «Roma bella ma non tira in porta...» - CIARDI: «Questione inno? Serie A da barzelletta»

Si volta pagina. O almeno, ci si prova. La ferita dell'Allianz Stadium d'altronde è un nervo ancora scoperto, visto che Orsato quantomeno non pagherà i suoi errori con uno stop. E la Roma ora deve ripartite, con all'orizzonte il Napoli e più nell'immediato con la trasferta in Norvegia. "La Roma di domenica è stata bella, ma non tira mai in porta", sentenzia Furio Focolari. "Alla squadra manca la continuità di Zaniolo, senza di lui troppi problemi in costruzione", l'analisi di Fernando Orsi.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

A centrocampo c’è necessità di fare qualcosa appena possibile o ripiegare su qualche giocatore che al momento Mourinho non ritiene all’all’altezza. Lo scorso anno Villar giocava sempre e sembrava poter diventare chissà che e oggi invece la Roma ha una moria di centrocampisti, alla lunga rischia di diventare un problema per il tecnico e per la squadra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L'acquisto di un terzino destro deve essere scontato a gennaio e lo stesso vale per il centrocampista, perché l'unica riserva credibile al momento è Darboe. Mi sembra che Carles Perez dopo le belle parole di Mourinho stia diventando un po' un caso. L'atteggiamento dello Special One lo priva di ricambi, ma devo fidarmi di lui. Non è pazzo, se non giocano dei motivi ci sono. Se scegli Mourinho gli dai carta bianca (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Secondo me alla Roma in questo momento manca la continuità nelle prestazioni di Zaniolo, si vede che ha problemi ma quando c’è lui la squadra ha più forza fisica e strappi. Senza di lui i giallorossi anche in costruzione hanno problemi. Poi c’è la fase difensiva, che per me è stata ottima con la Juventus. Certo, sbagli un rigore e altre occasioni, quindi forse davanti bisogna essere più cattivi. Abraham da solo non basta, serve qualcosa in più che possa completare la manovra e fare gol per vincere partite importanti. La sconfitta con la Juve è pesante perché potevi giocartela a Torino, nonostante i giallorossi meritassero il pareggio (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Con Napoli e Milan puoi perdere. Ma se la Roma trova difficoltà in questo mini ciclo di partite allora rischia di trovarsi ottava o nona alla fine del mese. Poi aspettiamo che finisca almeno un terzo di campionato per dire qualcosa sulla squadra (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mkhitaryan non sta giocando ai suoi livelli ed è alla ricerca di una forma adeguata al suo nome e al suo blasone. Non mi pare che il problema però sia lui, visto che arriverà il momento in cui tornerà decisivo e resta comunque una certezza. Il cammino dei giallorossi però nonostante la sconfitta contestata contro la Juventus può essere buono, la squadra c’è in tutti i suoi reparti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se Veretout avesse fatto gol allora non staremmo parlando dell’episodio arbitrale. La Roma domenica è stata bella, perde con polemiche ma poi non tira mai verso la porta. Poca roba nel corso di 95 minuti (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il fatto che la Roma sia chiamata in Procura Federale per la questione dell’inno mentre la Juve è libera di mettere una canzone dopo l’inno di Allevi rende il calcio italiano la più grande barzelletta che sia stata mai raccontata (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Chance per il Napoli? Molto banalmente ho visto il match con il Torino. Il Napoli è una squadra che concede, la Roma gli attaccanti grado di segnare li ha, quindi faccio 2+2 (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)