Nzonzi vicino all'Al-Rayyan. Italia, Mancini lascia il ritiro per un'infiammazione al piede. Escluse lesioni muscolari per Vina

La Roma di José Mourinho si gode dei giorni di riposo concessi dal tecnico, ma la società giallorossa è a lavoro sia sul fronte del mercato che del campo. Tiago Pinto infatti sta continuando a sondare il terreno per la cessione dei giocatori fuori dal progetto tecnico in quei mercati ancora aperti. Stando alle ultime notizie, i giallorossi sarebbero prossimi alla cessione di Steven Nzonzi, che come raccontano dal Qatar avrebbe trovato l'accordo con l'Al-Rayyan per il suo trasferimento. Il centrocampista francese sarebbe atteso a Doha già nella giornata di domani.

C'è poi la questione infortuni, che non può che preoccupare lo Special One. Questa mattina Gianluca Mancini ha infatti lasciato il ritiro della Nazionale azzurra di Coverciano a seguito di un'infiammazione al piede. Il centrale rientrerà nella Capitale, ma sembra che l'infortunio non sia niente di grave e che tornerà ad allenarsi con i compagni la prossima settimana. Arrivano buone notizie dall'Uruguay per Vina, terzino giallorosso che si era infortunato qualche giorno fa. Il giocatore si sarebbe sottoposto ad accertamenti medici che avrebbero escluso lesioni muscolari. Resta da capire se il terzino tornerà prima a Roma o se resterà in ritiro con la Nazionale fino alla prossima settimana.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

LA REPUBBLICA - RUI BLINDA LA PORTA E FA MEGLIO PURE DI ALISSON

IL TEMPO - MOURINHO INIZIA A PERDERE PEZZI, SI FERMA VINA

GAZZETTA.IT - ROMA, EL SHAARAWY SCALPITA: È CACCIA ALL'AZZURRO E A UN POSTO NELLA GRIGLIA DI PARTENZA DI MOU

SPORTWEEK - SPINAZZOLA: "A NOVEMBRE TORNO AD ALLENARMI, A DICEMBRE GIOCO: QUESTO IL MIO PIANO. MOURINHO TI DICE LE COSE COME STANNO. IL RIFIUTO DELL'INTER MI HA CAMBIATO"

ROMA E UEFA CELEBRANO TOTTI: 27 ANNI FA IL SUO PRIMO GOL IN SERIE A

ITALIA, MANCINI LASCIA IL RITIRO A SCOPA PRECAUZIONALE: INFIAMMAZIONE AL PIEDE

VINA: OK PRIMI ESAMI, ESCLUSE LESIONI MUSCOLARI

CALCIOMERCATO ROMA, DAL QATAR: ACCORDO RAGGIUNTO TRA NZONZI E AL-RAYYAN. IL FRANCESE ATTESO A DOHA GIA' DOMANI

CALCIOMERCATO, PASTORE FIRMA UN CONTRATTO ANNUALE CON L'ELCHE

SERIE A FEMMINILE, ROMA-NAPOLI 4-1: LE GIALLOROSSE CALANO IL POKER CONTRO LE AZZURRE E VOLANO A PUNTEGGIO PIENO IN CLASSIFICA

MASSIMO ASCOLTO - IL MEGLIO DELL'ETERE ROMANO

LR24