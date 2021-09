Roma, El Shaarawy scalpita: è caccia all'azzurro e a un posto nella griglia di partenza di Mou

Un fine settimana di riposo di cui Stephan El Shaarawy avrebbe fatto volentieri a meno perché, a poco più di un anno dal Mondiale e dopo un mese e mezzo dal trionfo Europeo, il suo obiettivo è riconquistare l’Azzurro. Avrebbe voluto farlo già prima, a gennaio è tornato in Italia proprio per questo, ma la stagione difficile della Roma - e sua personale - hanno reso impossibile l’inserimento nel gruppo di Mancini. Ora è di nuovo fuori, nella Roma non è un titolare, ma sa che Mourinho considera 14-15 giocatori in modo importante se questi danno, in allenamento e in campo, risposte altrettanto importanti.

Per ora Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan e forse persino Carles Perez gli sono davanti sulla trequarti, ma sa pure che la sua esperienza (deve compiere 29 anni) e la capacità di vedere la porta possono essere risorse preziose durante la stagione. Finora, oggettivamente, è stato però impiegato poco: 6’ contro la Fiorentina, 20’ contro la Salernitana, in panchina contro il Trabzonspor in Turchia, un quarto d’ora scarso all’Olimpico dove, in ogni caso, è riuscito a segnare un gol che gli dà fiducia e motivazione per il futuro. (gazzetta.it) VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE