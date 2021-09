Calciomercato Roma, dal Qatar: accordo raggiunto tra Nzonzi e Al-Rayyan. Il francese è atteso a Doha già domani

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato, per piazzare gli ultimi colpi in uscita. Tiago Pinto ha il compito di sfoltire la rosa dagli esuberi e sembra essere vicino alla cessione di Stevan Nzonzi. Come riportato su Twitter dal portale d'informazione del Qatar, il giocatore avrebbe raggiunto un accordo con l'Al-Rayyan e sarebbe atteso a Doha già nella giornata di domani.

خاص ل "استاد الدوحة " : #الريان يتوصل لاتفاق مع الفرنسي ستيفن نزونزي واللاعب يصل للدوحة غدا للانضمام للرهيب.#استاد_الدوحة pic.twitter.com/ury6P5FO8m — استاد الدوحة (@staddoha) September 4, 2021