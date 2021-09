Viña: ok i primi esami, escluse lesioni muscolari

Un sospiro di sollievo in casa Roma per le condizioni di Matias Viña. Il terzino della Roma, impegnato con la sua Nazionale, era stato costretto ad abbandonare il campo nel corso della sfida tra Uruguay e Perù, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022, per via di un problema muscolare alla coscia destra. Oggi ha svolto i primi esami e da quanto trapela dallo staff medico della Nazionale uruguagia sono escluse lesioni muscolari.

Difficilmente Viña sarà di nuovo impegnato dal ct Tabarez per il match di domenica con la Bolivia. La Celeste sarà poi impegnata giovedì prossimo contro l'Ecuador, altra partita decisiva per la qualificazione. Il rientro di Viña nella Capitale, se non sarà liberato prima dalla sua Nazionale, è previsto per sabato prossimo, solo alla vigilia del match di campionato con il Sassuolo

LR24