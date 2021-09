Calciomercato, Pastore firma un contratto annuale con l'Elche (VIDEO)

Javier Pastore, ex giocatore della Roma con la quale ha rescisso il proprio contratto, è pronto per iniziare una nuova avventura. L'ex giallorosso ha infatti firmato un nuovo contratto, che nella prossima stagione gli permetterà di vestire la maglia dell'Elche, squadra nella quale militava anche Gonzalo Villar. Il centrocampista, come annunciato dal club spagnolo con un video, vestirà la maglia biancoverde grazie a un contratto annuale.