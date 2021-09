Serie A Femminile, ROMA-NAPOLI: la formazione ufficiale

Primo impegno casalingo della stagione per la Roma Femminile. Dopo il successo di Empoli le giallorosse tornano in campo per il secondo turno di Serie A. A Trigoria (ultima partita sul campo 'Di Bartolomei', dai prossimi turni si giocherà di nuovo al Tre Fontane a porte aperte) le giallorosse affrontano il Napoli per confermare i progressi già visti nel match di una settimana fa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Ceasar; Di Guglielmo, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Bernauer, Giugliano; Glionna, Andressa, Serturini; Pirone.

A disp.: Ghioc, Pacioni, Ciccotti, Soffia, Thaisa, Greggi, Vigliucci, Lazaro, Kajzba,

All. Spugna.

NAPOLI: Aguirre; Imprezzabile, Garnier, Corrado, Abrahamsson; Goldoni, Tui, Kuenrath; Erzen, Popadinova, Acuti.

A disp.: Chiavaro, Di Marino, Chatzinikolau, Colombo, Porcarelli, Toniolo, Severini, Capitanelli.

All. Pistolesi.

Arbitro: Cavaliere di Paola. Assistenti: Giuggioli e Bianchi. IV uomo: Villa.