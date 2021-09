Twitter, Roma e Uefa celebrano Totti: 27 anni fa il suo primo gol in Serie A

4 settembre 1994: una data da ricordare per i tifosi della Roma e per Francesco Totti. Proprio 27 anni fa l'ex capitano giallorosso segnò il suo primo gol in Serie A nella gara inaugurale del campionato 1994/95 contro il Foggia. Minuto 30', lancio da fuori area di Thern, sponda di testa di Fonseca per il sinistro di Totti che finisce la corsa in fondo alla rete. Fu il primo dei 307 totali (250 solo in campionato) segnati dall'ex numero 10 in carriera. Il club giallorosso e anche l'Uefa attraverso i propri social hanno celebrato la ricorrenza.





