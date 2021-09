BALZANI: «Ottimismo per Mancini, speriamo per Viña» - FOCOLARI: «Con Abraham e Zaniolo la Roma è tanta roba...»

Ansia Nazionali. Dopo Viña si ferma anche Mancini, che non è partito con gli azzurri per il match con la Svizzera e fa ritorno in via precauzionale a Trigoria. La Roma aspetta novità per il terzino uruguagio: "Quando non arrivano notizie prevale il pessimismo...", sottolinea Francesco Balzani.

La testa ovviamente è alla prossima settimana, con la sfida al Sassuolo che aprirà una serie di duri impegni per i giallorossi: "Con Mourinho la Roma ha un'energia diversa, alcuni giocatori sono cambiati", il pensiero di Federico Nisii. Furio Focolari parla dei punti di forza dei giallorossi: "Se Abraham si conferma quello che sembra e Zaniolo torna ad essere quello che abbiamo conosciuto, la Roma è tanta roba"

La Roma è migliorata tanto, a cominciare dal portiere. Ora vediamo cosa succede sulla fascia sinistra, ma per il resto la squadra è a posto e davanti ha due attaccanti di alto livello come Abraham e Shomurodov (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma è ottimista per Mancini, su Viña sono un po' più preoccupati... Stanno aspettando notizie dall'Uruguay, si teme una lesione al bicipite femorale ma quando non arrivano notizie prevale il pessimismo... Ha giocato sempre, la partita in Nazionale si poteva evitare ma questo è il solito discorso. Speriamo in buone notizie, credo che per il Sassuolo però non ce la farà (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se Abraham si conferma quello che sembra e Zaniolo torna ad essere quello che abbiamo conosciuto, la Roma è tanta roba. Centrocampista? A meno che non prendi un fenomeno è inutile comprarlo. Credo che Villar possa andare bene come riserva, è un po' fragile ma tecnicamente è un buon giocatore (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Domenica contro il Sassuolo la Roma ha una grande occasione, non credo sarà troppo condizionata dalle Nazionali. L'incognita dei giallorossi potrebbe essere più in là, quando partirà la Conference League, anche se a settembre tolto il derby ha un cammino in discesa in campionato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Fazio e Nzonzi hanno ancora delle offerte, da Messico e Qatar. Possibile che la Roma possa cambiare le sue condizioni di vendita. (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Tenendo fuori gli esuberi, la Roma vuole tutelare anche la serenità e l'armonia dell'intero spogliatoio (MATTEO RAIMONDI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News

Non credo che Fazio o Santon possano minare la serenità dello spogliatoio, sono i risultati che la determinano. (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ci sono gli infortuni a riportarci alla realtà... Una cosa Mourinho però l'ha già definita e i segnali si vedono: la squadra ha un energia diversa e alcuni giocatori sono cambiati. Guardate Ibanez e Perez: per agonismo sono completamenti trasformati (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)