Giornata di riposo dopo la vittoria sulla Triestina. Mercato, Viña e Xhaka sempre più vicini. Pronto il rinnovo per Darboe

La Roma dopo la vittoria contro la Triestina, arrivata grazie alla rete del giovane Zalewski, si gode un giorno di riposo concesso da José Mourinho. La squadra si radunerà nella giornata di domani per sostenere una doppia seduta, prima di prepararsi per un nuovo test match in programma domenica pomeriggio a Frosinone contro il Debrecen. Non si ferma però il lavoro del general manager Tiago Pinto sul fronte del mercato. Stando alle ultime notizie infatti il portoghese sarebbe ormai vicino alla chiusura di due affari. Il primo è quello di Viña, il terzino del Palmeiras che sbarcherà nei prossimi giorni nella Capitale e che dovrà alternarsi a sinistra per sostituire Spinazzola. Il secondo è quello di Granit Xhaka, il centrocampista dell'Arsenal che dovrebbe raggiungere la squadra per la seconda parte del ritiro in Portogallo già a partire dalla prossima settimana.

