Roma, il gesto di Zaniolo che non è piaciuto a Mourinho

Un piccolo incidente di percorso, probabilmente un episodio già totalmente rientrato, ma Josè Mourinho non ha nascosto il disappunto per la reazione di Nicolò Zaniolo, che nel corso del primo tempo del match con la Triestina ha avuto uno scatto di nervi nei confronti di un avversario, Walter Lopez. Il nervosismo stava quasi per sfociare in rissa, prima che alcuni giocatori tra cui Lorenzo Pellegrini intervenissero per placare gli animi. Un episodio che non è affatto piaciuto allo Special One.

(corrieredellosport.it)

