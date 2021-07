Il cantiere

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Portiere, terzino sinistro, centrocampista centrale (quasi). La Roma prende forma e supera le impellenze e le emergenze improvvise. Serviva chiudere la porta dopo tre stagioni tutt'altro che soddisfacenti (eufemismo) e si è andati a bomba su Rui Patricio (con Diawara ai Wolves sarebbe costato parecchio meno) fortemente voluto dall'allenatore.

Sul centrocampista, Xhaka, la Roma ha avuto le idee chiare da subito. Poi trattare con club blasonati non è mai semplice, ma la Roma su Xhaka c'è da tempo e tutto lascia pensare che stia arrivando. Poi il buco nero, a sinistra, perché il momento più bello della carriera di Spinazzola ha preso le sembianze del dramma. Out sei mesi, serve un terzino. Riciclare Florenzi? Forse, può darsi. Nel frattempo la Roma mette sul piatto più di 11 milioni per Viña del Palmeiras. Dalla Coppa America a Mourinho in meno di una settimana.

Portiere, terzino sinistro e centrocampista centrale (quasi). La Roma tura falle con calciatori di sostanza e di provata esperienza. E poi? Cosa manca? Quanto manca? Entriamo nella fase delle valutazioni, tipica dei ritiri. Per completare la rosa quali ragazzi aggregati dalla Primavera possono restare nel giro della prima squadra? Su tutti Zalewski, il più pronto, non solo per la disinvoltura mostrata nelle prime amichevoli, ma per come intende il calcio Mourinho, che di ragazzi giovani ne ha lanciati tanti, anche in squadre dove piovevano campioni e fuoriclasse. Crescono bene Bove, Ciervo e Tripi, oltre ovviamente a Calafiori e Darboe, che già da un anno fanno parte della squadra dei grandi. Non tutti rimarranno ma, oltre proprio a Calafiori e Darboe, mettiamo un asterisco su Zalewski.

E poi? Poi dipende da Dzeko. Arrivasse per lui un biennale-triennale all'altezza dei suoi parametri, da un club di livello, saluterebbe. Questione di patto fra gentiluomini e all'insegna del vissero tutti felici e contenti. Chi lo sostituirebbe? Da fine maggio scriviamo di Icardi: gioco di incastri, non semplice, ma neanche impossibile.

Quindi? Poi continuerà a dipendere dalle uscite degli esuberi. Un muro da abbattere che la Roma con caparbietà ha già iniziato a prendere a picconate. Mancano Fazio, Pastore, Santon e Pedro. Lavoro probante. Che sarebbe propedeutico per eventuali ulteriori innesti. Farebbe comodo un esterno offensivo, a sinistra, se dall'altra parte Carles Perez continuasse a progredire. Si è parlato, non solo per la Roma, di Kostic. Piace Perisic (l'Inter prima o poi potrebbe farsi viva per Florenzi). Potrebbe tornare utile anche un altro centrocampista ma non numericamente. Quindi un altro esterno di difesa. Perché Karsdorp e Viña vanno bene, Florenzi non è affatto sicuro che rimanga, e Reynolds ha bisogno di tempo per "deamericanizzarsi".

Il cartello dei lavori in corso sarà appeso al cancello di Trigoria ancora molte settimane, ma al cantiere sanno come si lavora.

In the box - @augustociardi