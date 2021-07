Raggi: "I Friedkin sono seri e vogliono uno stadio, appuntamento con la Roma per esaminare i loro progetti"

TELERADIOSTEREO - In diretta sulle frequenze dell'emittente radiofonica è intervenuta la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha anche parlato di Tor di Valle, dopo la revoca del pubblico interesse, e della volontà dei Friedkin di costruire uno stadio per la Roma. "Adesso finalmente si apre un capitolo nuovo. Ho già preso appuntamento con la AS Roma per iniziare ad esaminare i loro nuovi progetti - ha detto -. Devo dire che da quando la proprietà della Roma è cambiata, e i Friedkin mi sembrano persone molto serie, loro si sono presi del tempo per esaminare il vecchio progetto di Tor di Valle, hanno scelto di non proseguire per quella strada e hanno detto chiaramente di volere uno stadio".

"Avendo chiuso quella progettualità siamo liberi per avviare la disamina di nuovi progetti. Lo chiede la AS Roma, lo chiedono i tifosi e anche la città perché uno stadio è un investimento importante che porta posti di lavoro e riqualificazione - ha concluso -. Che i Friedkin siano seri lo dimostra anche l'aver preso subito Mourinho, è un pezzo da novanta. Direi che siamo pronti a voltare pagina".