MOURINHO: "La musica che preferisco? L'inno della Roma. Anche da avversario ne conosci le parole" (VIDEO)

José Mourinho prosegue il suo avvicinamento alla prima gara ufficiale della prossima stagione, che sarà la partita di andata dei play off di Conference League. In quell'occasione potrà finalmente ascoltare tra le mura dell'Olimpico l'inno della Roma, come richiesto dallo stesso tecnico durante un'intervista rilasciata al portale del club. Il video è stato postato dalla società questo pomeriggio attraverso il proprio profilo Twitter. "La musica che preferisco? L'inno della Roma. È la canzone che vorrei sentire davvero fortemente tutte le settimane all'Olimpico. Devo essere onesto, anche da avversario ne conosci le parole perché è troppo bella. Anche da avversario, quando giocavo all'Olimpico, mi piaceva tantissimo ascoltarla, cantata con tanta passione. Ora che sono qui voglio sentirla davvero forte".