Calciomercato Roma, in dirittura d'arrivo la chiusura dell'affare per Xhaka. Lo svizzero raggiungerà la squadra in Portogallo

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e Tiago Pinto si prepara a chiudere un altro colpo. Dopo Rui Patricio e Vina, a cui manca solo l'ufficilità, sembra che il general manager portoghese abbia chiuso l'affare per arrivare a Granit Xhaka. Stando a quanto riportato dall'emittente satellitare, l'accordo con l'Arsenal sarebbe ormai chiuso e il giocatore si prepara a diventare un nuovo giocatore della Roma già nella prossima settimana. Lo svizzero raggiungerà José Mourinho direttamente in Portogallo per la seconda parte del ritiro.

(Sky Sport)