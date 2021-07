Palmeiras, Rocha: "Viña ci mancherà, ma ha l'opportunità di giocare per un grande club"

Dopo la vittoria contro l'Universidad Catolica, Marcos Rocha, giocatore del Palmeiras, ha parlato dell'addio di Matias Viña, prossimo al trasferimento alla Roma: "È un giocatore importante, si è identificato con il club e con i tifosi fin dal suo arrivo. Sappiamo che ci mancherà, ma è la nostra carriera. Viña è un giovane e promettente giocatore della nazionale uruguaiana. Sta avendo l'opportunità di giocare per un grande club, che gli ha aperto le porte per andare in Europa".