Calciomercato Roma: per Vina panchina in Libertadores

Il Palmeiras di Matias Vina batte di misura i cileni dell'Universad Catolica nel ritorno degli ottavi di finale di Copa Libertadores e passa così ai quarti. Il terzino sinistro ha guardato la partita dalla panchina senza scendere in campo. E' ormai prossimo il suo trasferimento alla Roma, anche se la trattativa non è ancora chiusa e Tiago Pinto è al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli.

Intanto il club giallorosso sta valutando se far arrivare Vina direttamente a Roma, dove dovrà restare 5 giorni in quarantena, oppure se farlo arrivare direttamente in Portogallo nel ritiro di Carvoeiro. La società preferirebbe la prima opzione, per fargli svolgere le visite mediche in una struttura di sua fiducia e in un secondo tempo farlo aggregare alla squadra per la seconda parte della preparazione.

(Il Messaggero)