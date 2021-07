Ha saltato l'amichevole di Trieste a scopo precauzionale, ma Ebrima Darboe ha già convinto José Mourinho. Ed è in arrivo il rinnovo di contratto per il centrocampista gambiano della Roma, che dalla Primavera giallorossa ha chiuso la passata stagione con il debutto in prima squadra. Previsto un incontro tra il gm Tiago Pinto e gli agenti del giocatore per il prolungamento. Il nuovo accordo avrà durata quadriennale con un ingaggio da 0,5 milioni a salire

(Il Tempo)