Domani inizia l'era Mourinho. Lo Special One: "Spinazzola? Sarà come un acquisto del mercato invernale". Per la fascia si pensa ad Alioski

La Roma si prepara a iniziare la sua nuova stagione sotto la guida di José Mourinho. Nella giornata di domani infatti andrà in scena la conferenza stampa di presentazione dello Special One, visibile in chiaro alle ore 13:30, e nel pomeriggio i giocatori giallorossi si raduneranno a Trigoria per il primo allenamento diretto dal portoghese. Il club giallorosso intanto continua a lavorare sul fronte del mercato per individuare un profilo per sostituire Leonardo Spinazzola, infortunatosi durante il quarto di finale degli Europei contro il Belgio. Il club giallorosso avrebbe messo nel mirino il terzino Alioski, ex Leeds che non ha rinnovato il proprio contratto con il club inglese e può dunque arrivare come parametro zero. Sul mercato in uscita è ormai fatta per Pau Lopez al Marsiglia. L'estremo difensore giallorosso ha sostenuto nella giornata di ieri le visite mediche e adesso i due club stanno finendo di definire i contratti per chiudere il trasferimento.

