ORSI: "Tra Emerson e Spinazzola c'è differenza" - PALIZZI: "Alioski? Una forzatura prenderlo come sostituto del giallorosso"

Tra l'attesa per la conferenza stampa di presentazione di Mourinho e la ricerca del laterale sinistro: sono due, principalmente, i temi che oggi occupano lo spazio radiofonico. "Tra Emerson e Spinazzola c'è una differenza sostanziale. Il laterale della Roma è un treno", dice Fernando Orsi. Jacopo Palizzi, invece, commenta l'ultimo profilo accostato oggi alla Roma: "Alioski può essere una mossa intelligente come riempitivo, ma come sostituto di Spinazzola mi sembra un po' una forzatura".

Infine, per Francesco Balzani "sarà interessante sentire il tenore delle risposte del portoghese sul mercato".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Zaniolo, se e quando avrà recuperato lo smalto, sarà il grande acquisto della Serie A. Al momento l'unica certezza che la Roma ha sulle fasce è Karsdorp, e Florenzi con un asterisco gigantesco (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

I nomi stranieri per la sostituzione di Spinazzola, da Emerson a Bensebaini o Alonso, costano tanto. Credo che la Roma prenderà un buon terzino, di ottimo livello, che possa un domani anche fare la panchina a Spinazzola (ANDREA PUGLIESE, Retesport, 104.2)

Pedro è tra gli esuberi, tra i giocatori che Mourinho non vuole. È un segnale positivo perché vuol dire che arriva qualcosa di meglio. Sarà interessante sentire il tenore delle risposte del portoghese sul mercato (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se nel gruppo B c'è gente come Pedro, vuol dire che la Roma si appresta a comprare 10 giocatori. Dalla conferenza stampa di Mourinho dobbiamo capire se con lui si può arrivare a competere seriamente per qualcosa di importante in tempi brevi o i tempi sono più dilatati (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)