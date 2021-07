Svolta a sinistra con Alioski

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Il terzino può arrivare direttamente dalla Macedonia. Si tratta di Ezgjan 'Gjanni' Alioski, esterno sinistro che agli Europei è finito sotto i riflettori dopo il gol segnato all'Ucraina e per la frase ingiuriosa rivoltagli da Arnautovic. Il classe '92 piace a Mourinho e può arrivare a zero dopo essersi svincolato dal Leeds: Alioski - in Inghilterra dal 2017- non ha raggiunto un accordo per il rinnovo con gli inglesi ed è alla ricerca di una squadra.La Roma è già in contatto con l'entourage del giocatore, seguito anche da Milan e Napoli. Alioski rappresenterebbe un jolly per la fascia visto che può giocare anche in posizione più avanzata.

Il macedone arriverebbe per colmare il buco lasciato da Spinazzola, che ieri si è riaffacciato a Trigoria dopo essere rientrato dalla Finlandia. Ad accoglierlo c'era Mourinho: i due si sono fermati a chiacchierare nel parcheggio del centro tecnico. Tra i giocatori presenti al Fulvio Bernardini c'era anche Pellegrini, rientrato in anticipo dalle vacanze.

Inizialmente il numero 7 aveva deciso di concedersi un po'di relax in Sardegna (aveva diritto ad altri giorni di ferie), dove sarebbe stato seguito da un fisioterapista personale con cui aveva stilato un programma per arrivare al ritiro in buone condizioni dopo l'infortunio al flessore che lo ha costretto a saltare l'Europeo. Alla base del ripensamento del capitano giallorosso c'è la voglia di lavorare fin da subito con il nuovo tecnico e dare il giusto esempio alla squadra: nei giorni scorsi c'erano già stati dei contatti con lo Special One, che non aveva nascosto il desiderio di averlo subito a disposizione. Un chiaro segnale per comprendere l'importanza di Pellegrini per il portoghese, che con il club condivide l'idea di puntare su di lui in futuro. Tiago Pinto sta lavorando da mesi al suo rinnovo ma l'incontro con Pocetta non è ancora stato fissato.

Nel frattempo il trasferimento di Pau Lopez al Marsiglia sarà ufficializzato nelle prossime ore. Per Rui Patricio l'accordo con il Wolverhampton è ad un passo, ma si muove qualcosa anche su Xhaka: Roma e Arsenal hanno riallacciato i contatti e la fumata bianca sembra più vicina.