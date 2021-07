As Roma: Sara Assicurazioni nuovo Premium Partner e Insurance Partner (COMUNICATO)

Nuova partership commerciale per la Roma. Sara Assicurazioni è il nuovo Premium Partner e Insurance Partner per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023. Ecco quanto si legge nel comunicato:

"L’AS Roma è lieta di annunciare che Sara Assicurazioni, Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, è da oggi Insurance Partner e Premium Partner del Club per le stagioni calcistiche 2021-22 e 2022-23. Sara Assicurazioni, compagnia tutta italiana con una storia lunga e consolidata alle spalle, ha da sempre radici nella Capitale e forte attaccamento al territorio. Con il Club condivide inoltre valori sani e positivi, che caratterizzeranno iniziative e soluzioni assicurative dedicate a tutto il mondo giallorosso.

“È con grande piacere che diamo il benvenuto a Sara Assicurazioni nella famiglia giallorossa. I nostri brand condividono non solo radici forti in Italia, ma anche una visione globale e un desiderio continuo di eccellere ognuno nei rispettivi campi”, ha spiegato Alexander Scotcher, Direttore Commerciale di AS Roma. In qualità di Insurance Partner Sara avrà ampia visibilità allo Stadio Olimpico in occasione dei match di Campionato e Coppa Italia, oltre ad accompagnare gli allenamenti della prima squadra maschile e femminile apparendo nel Centro Sportivo di Trigoria, allo Stadio Tre Fontane e al Centro Sportivo CPO Giulio Onesti. I tifosi giallorossi potranno entrare in contratto con il mondo della compagnia anche tramite le molte iniziative che verranno veicolate attraverso le piattaforme social del Club, divenendo così protagonisti della partnership tra i due brand.

“Con l’AS Roma condividiamo l’ambizione di realizzare grandi cose e la consapevolezza che solo il lavoro di squadra può farci raggiungere i nostri obiettivi”, ha dichiarato il Direttore Generale di Sara Assicurazioni Alberto Tosti.

“Come Compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI abbiamo la sicurezza nel nostro DNA. Questa partnership è per noi una grande opportunità per promuovere la cultura della prevenzione del rischio anche tra l’ampia tifoseria giallorossa e tutti i simpatizzanti. La nostra missione è dare sicurezza alle persone e alle famiglie, a 360°.

Saremo lieti di condividere con Clienti, Agenti e Dipendenti le emozioni di questa avvincente stagione con la speranza di poter apprezzare insieme, in presenza alla Stadio Olimpico, il gioco più amato dagli Italiani”.

(asroma.com)

