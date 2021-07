Nonostante un reparto numericamente in ordine, la Roma continua a monitorare più di un difensore centrale. E dalla Spagna rimbalza nuovamente il nome di Diego Carlos, classe '93 in forza al Siviglia. Sul giocatore c'è stato qualche timido interesse dalla Premier League e dal Real Madrid, ma al momento solo la Roma potrebbe muoversi concretamente. A spaventare è la valutazione che ne fa il club di Monchi: non meno di 40 milioni.

