Mou, si sceglie. E Pedro finisce tra gli esuberi

Quasi tutto pronto per l'inizio dell'avventura a pieno regime di Josè Mourinho con la Roma: stasera terminerà il periodo di isolamento fiduciario per lo Special One che, prima della presentazione presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, diramerà la lista dei convocati per il ritiro giallorosso, così come quella dei giocatori destinati ad allenarsi a parte. Fra questi oltre a Pastore, Nzonzi, Fazio, Coric, Bianda, Santon e una serie di giovani di rientro dai prestiti (Greco, Bouah e altri), figura anche Pedro. Un ulteriore incentivo - dopo i colloqui tra Tiago Pinto e i rispettivi agenti - a fare le valigie per quei calciatori che non faranno parte del progetto.

Sono tre i leader pronti a partire: oltre allo spagnolo, anche Edin Dzeko e Chris Smalling, che però si alleneranno con il gruppo. L'agente del bosniaco ha ricevuto mandato di trovare una squadra per il centravanti, mentre per il centrale inglese la Roma ascolterà tutte le offerte.

Tra i calciatori offerti nelle ultime ore per coprire il vuoto lasciato dall'infortunio di Spinazzola, oltre a Emerson, Alonso, Dimarco e Grimaldo, c'è anche Bensebaini.

(Il Messaggero)