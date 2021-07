Roma, Mourinho parte forte: venerdì e sabato doppio allenamento

Dopo presentazione e test atletici, da domani José Mourinho comincerà a fare sul serio. Domani mattina la squadra verrà sottoposta ai test di natura performance, alle 13.30 la conferenza stampa del portoghese che alle 17 dirigerà il suo primo allenamento.

Venerdì e sabato sono in programma doppie sedute di allenamento: appuntamento a Trigoria entro le 10, poi tutti in campo per un'ora e mezza. I giallorossi mangeranno a Trigoria (i piatti sono stati indicati dal nutrizionista) e in questi giorni di ritiro potranno comunque tornare la sera a casa dalle proprie famiglie. Dopo cinque allenamenti nel giro di tre giorni, Mourinho concederà domenica un giorno di riposo alla squadra.

