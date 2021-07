Calciomercato Roma, visite mediche superate per Pau Lopez al Marsiglia: trattativa vicina alla chiusura

Nella giornata di ieri Pau Lopez è volato a Marsiglia per svolgere le visite mediche con il club francese. Come scrive su twitter il giornalista del Corriere dello Sport Jacopo Aliprandi, l’entourage dello spagnolo conferma il buon esito delle visite. Gli avocati dei due club stanno dunque ricontrollando i documenti per poi chiudere definitivamente la trattativa con le firme sui contratti.





? Gli avvocati di Roma e Marsiglia stanno ricontrollando i documenti del trasferimento e del contratto di Pau Lopez. L’entourage dello spagnolo conferma il buon esito delle visite mediche sostenute ieri. ⏳ #ASRoma #PauLopez #OM pic.twitter.com/u7brjGMDrH — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 7, 2021