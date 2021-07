MOURINHO: "Spinazzola? Non tornerà prima di gennaio. Sarà un 'nuovo acquisto' del mercato invernale"

TALKSPORT - In una delle consuete chiacchierate con l'emittente radiofonica, Josè Mourinho torna a parlare di diverse tematiche legate ad Euro 2020. Sfiorato anche l'argomento Leonardo Spinazzola, che non sarà a disposizione dello Special One per un lungo periodo a causa dell'infortunio al tendine d'Achille: "Dispiaciuti per il suo infortunio? Pensate a me... Il ritorno in campo? Non prima di gennaio. Sarà come un acquisto del mercato invernale".

Sull'impegno dell'Inghilterra con la Danimarca:

"La Danimarca non è l'Ucraina, serve attenzione. Prima della partita con l'Ucraina ho detto che non era un problema se Gareth decideva di far riposare i giocatori che avevano il cartellino giallo o di far riposare Harry Maguire a causa della sua forma fisica, ero completamente convinto che sarebbe stata una partita facile".

Su Kane:

"Non credo che gli importi della Scarpa d'Oro onestamente. Penso che gli interesserebbe se sentisse che l'Inghilterra non ha possibilità di vincere, a quel punto gli farebbe piacere ricevere un riconoscimento individuale. Ho parlato con lui quando era a zero gol ed era felice, perché la squadra stava vincendo. E poi ho parlato con lui dopo che aveva segnato tre gol e la sua felicità era raddoppiata. Ha già alcuni premi individuali, non gliene servono altri. Vuole arrivare fino in fondo, vuole vincere gli Europei con l'Inghilterra".

Su Chiellini:

"Perché rideva con Jordi Alba? Perché non doveva tirare il rigore! Sapeva che sarebbe stato solo il decimo su 11, quindi non aveva pressione. Aveva fatto il suo lavoro, ma a quel punto toccava agli altri".

Su Grealish:

"Mi piace, non si nasconde mai, crea situazioni di difficoltà per i difensori, è coraggioso e quando una squadra è così solida come l'Inghilterra, soprattutto con Rice e Phillips davanti alla difesa, credo che ci sia bisogno di un giocatore come Grealish. Non sembra che sia un'opzione per l'11 titolare e Gareth (Southgate ndr) avrebbe ragione soprattutto se riuscisse a vincere. Io schiererei Grealish ma non sembra che partirà dall'inizio. Può scegliere tra Foden e Saka a destra e penso che inizierà con Saka".

VAI ALL'INTERVISTA