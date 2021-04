Trigoria: ancora individuale per Smalling e Spinazzola. Ibanez: "Già con la testa a giovedì". Panchina, in settimana nuovi incontri per Sarri

La Roma continua a lavorare a Trigoria in vista della partita di giovedì contro l'Ajax, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi approcceranno alla gara forti del risultato di andata, ma Fonseca sa che la partita sarà molto combattuta e per questo manderà in campo i suoi uomini migliori. Il portoghese però dovrà ancora fare i conti con i tanti infortunati, tra cui figurano i nomi di Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy. Questi non dovrebbero riuscire a essere della partita, ma il ritorno in gruppo di Mkhitaryan lo lancia per una maglia da titolare. Nonostante la gara di Europa League però è sempre il futuro della panchina giallorossa ad infiammare il dibattito. Sembra infatti che la società abbia previsto per questa settimana alcuni incontri con il procuratore di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano sembra essere il primo nome nella lista dei sostituti di Paulo Fonseca.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LA REPUBBLICA - UNA PARTITA CHE VALE DUE STAGIONI

IL TEMPO - ZANIOLO IN CAMPO CON LA PRIMAVERA, MA CON "CAUTELA"

IL ROMANISTA - LA SAIS "OFFRE" EURNOVA ALLA ROMA

CALCIOMERCATO ROMA: GIALLOROSSI IN POLE PER AZO, TALENTO ISRAELIANO DEL 2005. PUO' SBARCARE A TRIGORIA NELLE PROSSIME SETTIMANE

CALCIOMERCATO ROMA: IN SETTIMANA NUOVI INCONTRI PER SARRI. VENERDI' L'ARRIVO DEL PROCURATORE, OPZIONI ARSENAL E NAPOLI OLTRE AI GIALLOROSSI

GIUDICE SPORTIVO: PELLEGRINI SALTERA' TORINO-ROMA

ROMA-AJAX, IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA: DOMANI ALLE 11:30 LA RIFINITURA. ALLE 14:30 LA CONFERENZA DI FONSECA

AJAX, MARTINEZ: "CONTRO LA ROMA GIOCHEREMO ALL'ATTACCO, DOBBIAMO VINCERE. FUTURO IN ITALIA? A CHI NON PIACEREBBE"

COVID: DE ROSSI DIMESSO DALLO SPALLANZANI

TRIGORIA: INDIVIDUALE PER SMALLING, SPINAZZOLA, KUMBULLA ED EL SHAARAWY

EUROPEO, PUBBLICO ALL'OLIMPICO: ARRIVA L'OK DAL GOVERNO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24