ORSI: "Con la stessa partita dell'andata, la Roma ne prende 3" - FELICI: "Giovedì più utile Diawara di Villar"

Poco più di 48 ore a Roma-Ajax, la sfida più importante, al momento, della stagione giallorossa. "Se la squadra di Fonseca fa la stessa partita dell'andata rischia di prendere 3 gol" dice Nando Orsi. Antonio Felici ragiona sulla possibile formazione: "La Roma deve rompere l'azione avversaria e ripartire. E in questo modo di giocare è più utile uno come Diawara rispetto a Villar".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Ho fatto un po' di conti sulle possibili destinazioni di Sarri. Alla fine tutte le strade portano a Roma...Il match contro l'Ajax? I giallorossi partono da un bel vantaggio, 2-1 fuori casa è tanta roba. Penso che la partita si metterà bene da subito, anche se è una sfida pericolosa. Gli olandesi hanno dimostrato di essere veloci e aggressivi, e gli episodi all'andata hanno condizionato molto la partita. La Roma deve sfruttare gli spazi per chiudere i conti, ma con Veretout e Mkhitaryan in campo mi sento più tranquillo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Penso che la Roma debba giocare la sua partita, e scendere in campo come ha fatto nella partita d'andata. E' vero che l'Ajax deve fare due gol, ma se te ne fa uno la Roma poi rischia. Mi auguro giochi Mkhitaryan: si è visto quanto è importante per i giallorossi nella parte finale del match con il Bologna (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Credo che la Roma abbia la possibilità di aspettare l'Ajax forte del risultato dell'andata. Mi aspetto una squadra che non rischi dietro, che stia molto attenta. E secondo me è anche normale (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma deve rompere l'azione avversaria e ripartire. E in questo modo di giocare è più utile uno come Diawara rispetto a Villar. Le scelte davanti sono tassative: come fai a non mettere Mkhitaryan? Dzeko mi sembra in ripresa, ha sempre fatto gol pesantissimi e la maglia è sua (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La sensazione è che per la Roma sia più facile centrale Champions attraverso l'Europa League che con il quarto posto in campionato. Roma-Ajax è ancora in bilico ma non si può ignorare il risultato dell'andata (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per me la Roma ha il 10% di possibilità di centrare il quarto posto. E se passano con l'Ajax, le possibilità si riducono: i giocatori sono quelli... La gara di giovedì sera? Se la squadra di Fonseca fa la stessa partita dell'andata rischia di prendere 3 gol. Serve una partita un po'più accorta. Penso che i giallorossi faranno una partita d'attesa per poi ripartire, quindi forse Diawara è più indicato rispetto a Villar per una maglia da titolare (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Visto che si ipotizzano molti nomi a caso, mi sembrerebbe più credibile un mercato con Gollini, De Paul e Belotti (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)