Calciomercato-Roma: in settimana nuovi incontri per Sarri

Novità sul fronte allenatore per la Roma: secondo quanto riportato in un tweet dalla redazione di Sportitalia, in settimana andranno in scena nuovi incontri per trovare un accordo con Maurizio Sarri. Il futuro della panchina giallorossa è tutt'altro che scritto, con l'addio di Paulo Fonseca che a questo punto appare più che possibile. E il nome dell'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus si fa sempre più caldo.